Non fate come la Truss

Tra i punti programmatici del centrodestra, seppure coniugato in modo diverso dalle tre componenti, appare la “flat tax”. Il termine è utilizzato in modo improprio: per fortuna nessuno pensa davvero a una aliquota unica per tutti i redditi, ma bisognerà stare attenti a non combinare disastri come è accaduto in Gran Bretagna. La lezione di Londra dovrebbe essere studiata bene dai futuri governanti italiani: è bastato annunciare l’intenzione di livellare l’aliquota più alta per provocare una reazione del mercato che ha portato quasi al default sia i titoli di risparmio sia quelli assicurativi, per non parlare del crollo della sterlina. Il Regno Unito è fuori dall’Unione europea, quindi non si può attribuire alcuna responsabilità, come si fa di solito quando qualcosa non va, ai “burocrati di Bruxelles”. E’ il mercato che reagisce alle fesserie e non ha bisogno di essere indirizzato da qualche autorità. Per l’Italia, che non ha una moneta propria, la tempesta si scatenerebbe sul debito pubblico, cioè sul risparmio delle famiglie, e porterebbe lo stato in condizioni di insolvenza. Questo non significa che non si possano fare operazioni sul carico fiscale: si possono ampliare un po’ le platee di lavoratori autonomi che già pagano un’aliquota fissa, si può tenere conto nel calcolo dell’imposizione sugli aumenti di reddito della parte che non è dovuta a effettivi miglioramenti ma che è effetto dell’inflazione. Ciò che non si può proprio fare è seguire la strada del governo britannico, che a settembre ha annunciato una colossale riduzione delle tasse ai redditi più alti e ora si è rimangiato tutto e le tasse si alzeranno.

