Truss spera di salvarsi sacrificando Kwarteng e il taglio delle tasse (che adesso dovrà alzare)

In nove minuti di conferenza stampa, Liz Truss, premier britannica, ha sostituito il suo cancelliere dello Scacchiere, ha gettato via un altro pezzetto della sua manovra finanziaria (riconfermando l’aumento delle tasse alle aziende previsto per il prossimo anno e introdotto dal precedente governo, cioè: la Truss non abbassa le tasse, le alza), ha detto che rimarrà come leader per garantire stabilità e crescita al Regno Unito. A ogni domanda feroce dei giornalisti – quattro in tutto con variazioni del tema: con quale credibilità pensi di poter guidare il paese? – la Truss ha ripetuto con il suo tono robotico: farò crescere il Regno Unito, con tasse basse. Dopo appena nove minuti di risposte tutte uguali, la premier ha lasciato la sala e subito sono cominciati i lamenti dei conservatori: siamo messi peggio di prima.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE