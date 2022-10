La premier britannica Liz Truss ha licenziato il suo ministro delle Finanze

Le ultime ore del cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng. Storia breve (21 giorni) di una crisi politica e finanziaria

Steven Swinford, giornalista del Times, ha fatto lo scoop: "Mi hanno detto che il cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, è stato licenziato dal premier Liz Truss, che si prepara a rivedere il suo minibudget". Poche ore dopo Kwarteng ha pubblicato sui suoi canali social la sua lettera di dimissioni. Non si tratta di un mea culpa: gli è stato detto di andarsene e lui lo ha fatto, scrive.

Jeremy Hunt sarà il successore di Kwarteng alla cancelleria. Un nome conosciuto e controverso nel partito, già ministro e sostenitore del rivale delle primarie di Truss, Rishi Sunak, già ministro delle Finanze nel secondo governo Johnson. Il suo nuovo cancelliere, ha detto Truss in conferenza stampa a Downing street, guiderà la sua missione di "crescita" e riuscirà a portare a casa le riforme di cui il Regno Unito ha bisogno. Truss dice di aver agito "in modo deciso" oggi perché la priorità è l'interesse nazionale. "È dura, ma supereremo la tempesta". La premier ha riconosciuto che alcuni punti del mini-budget sono andati "oltre" le attese "e più velocemente" del previsto.

Sulla prima del Times c'è l'ipotesi che i Tory stiano discutendo in segreto un piano per sostituire Truss con un ticket composto da Sunak e Penny Mordaunt, l’attuale leader della camera dei Comuni ed ex ministra della Difesa. Truss e Kwarteng erano stretti alleati politici e prevedevano di lavorare di pari passo. Ma le turbolenze nei mercati e poi a Westminster hanno lacerato quel rapporto. Da quando è stata annunciata, il 23 settembre scorso, la manovra del governo inglese appena insediato, il Regno Unito è entrato in una crisi politico-finanziaria che nessuno è riuscito a fermare: non la Banca d'Inghilterra, corsa ai ripari per salvare il mercato dei titoli di stato, non la premier Truss che ha cercato di spiegare che per stimolare la crescita è necessario fare cose impopolari e resistere, non lo stesso Kwarteng, naturalmente, che anzi è diventato il capro espiatorio. Il Partito conservatore, che soltanto tre mesi fa ha estromesso Boris Johnson e poi ha selezionato la Truss, ci ha messo del suo, lasciando ogni giorno trapelare la propria insofferenza verso una leadership che pure ha appena nominato.

