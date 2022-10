Londra ritira il taglio delle tasse ai ricchi. I Tory fanno un'altra guerra a un altro premier

Il cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng difende il governo inglese in mezzo ai conservatori in rivolta

Milano. La premier britannica, Liz Truss, è riuscita a scontentare tutti, un’arte in cui, secondo molti conservatori, è piuttosto abile. Questa mattina il governo inglese ha annunciato di aver tolto dal proprio minibudget il taglio delle tasse ai redditi più alti, una misura non esosa (rispetto alle altre) ma politicamente costosissima. Truss ha preso la decisione domenica notte, ma c’erano delle interviste che aveva già rilasciato che dovevano ancora andare in onda, così questa mattina su uno schermo c’era la Truss che difendeva il taglio delle tasse, su un altro c’era il suo cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, che annunciava il passo indietro. La sterlina intanto si è un po’ ripresa, premiando il ripensamento. Ma i mercati hanno continuato a essere nervosi, perché oltre allo choc finanziario, partito il 23 settembre dopo gli annunci sulle misure per contenere, indebitandosi, l’aumento del costo della vita, se ne sta consumando un altro.