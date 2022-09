Il Labour inglese ha cambiato classe dirigente e ambizioni. Ora è alle prese con le idee per governare

La sterlina crolla e non si ferma, va giù rispetto al dollaro ma pure rispetto al rublo, il governo britannico non commenta, dice che i mercati si devono assestare, non ci si spaventa al primo urlo. La causa del crollo è l’annuncio thatcheriano dell’esecutivo della premier Liz Truss, in particolare del suo cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng, chiacchieratissimo, criticatissimo. Il Labour gli carica sulle spalle tutto il peso che può ed è molto perché il principale partito d’opposizione del Regno Unito non era mai stato tanto in forma da quando non è più al governo, cioè dal 2010. Si è rifatto la classe dirigente e le idee, e per la prima volta non vuole vivere soltanto degli errori dei Tory. Si è aperta la conferenza di partito a Liverpool, s’è iniziato con l’inno e con il terrore dei fischi dell’anima antimonarchica che ora non considera più intoccabile la Casa reale visto che Elisabetta non c’è più, ma è andato tutto bene: compostezza e unità, una novità per il Labour attraversato da faide interne radicate ed esplosive.

