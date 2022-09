Gelo anglo-americano, tranne che sulla guerra, e non è poco. L'azzardo di Truss

La special relationship non è più speciale. Non si sa cosa ci sarà nel protocollo nordirlandese che tiene su la Brexit. È stata anche svelata una grande bugia che da anni, dopo il divorzio con l'Ue, aleggia sulla relazione tra i due paesi: non c’è alcun accordo commerciale, il negoziato è stato appena abbozzato

La special relationship tra Regno Unito e America non è più speciale, ma regge su una questione dirimente, la difesa dell’Ucraina – e non è poco. L’incontro a margine dell’Assemblea generale dell’Onu tra la premier britannica Liz Truss e il presidente americano Joe Biden è stato gelido: Biden non avrebbe nemmeno utilizzato la parola “speciale”, siamo alleati solidi ma non di più. La Truss ha rassicurato Washington sulla tenuta del Protocollo nordirlandese che tiene su la Brexit e pure la pace nordirlandese, ma ha dovuto utilizzare toni vaghi perché non si sa che cosa ne sarà davvero di questo protocollo. È stata anche svelata una grande bugia che da anni aleggia sulla relazione tra Regno Unito e America: non c’è alcun accordo commerciale tra i due paesi, il negoziato è stato appena abbozzato.