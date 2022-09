Il cordoglio della stampa locale per Elisabetta II mostra cosa chiede il nostro paese alle icone pop

“La regina Elisabetta amava la mozzarella di bufala: se la faceva spedire direttamente dalla Campania” è il titolo di un giornale locale che, con buona probabilità, resterà il vincitore della competizione a riportare il cordoglio internazionale per la morte di Elisabetta II nella dimensione localistica. Ma è stata una gara molto combattuta che, perfino adesso che la lunghissima cerimonia funebre è completata, non accenna a perdere d’intensità. Il Giornale di Vicenza, per esempio, ha rilanciato l’omaggio in musica realizzato per sua maestà sui colli Berici da un suonatore di cornamusa, “tra i pochissimi suonatori di cornamusa scozzese del Vicentino” ci dice l’articolo (dove ciò che stupisce è forse che ce ne sia più di uno). A Nardò, invece, è stata scoperta una grotta in mare e le è stato dato il nome della regina, forse sperando di attirare qualche turista inglese in più, forse lanciando una nuova modo dopo quella di dare il nome dei personaggi famosi agli asteroidi. (Non sei un vero vip se nessuno ti ha mai dedicato un asteroide, si sa).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE