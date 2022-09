 La gran frustata di Truss

Più che il liberismo, sia neo, teorico o pratico, nella scossa economica di Liz Truss si vede il desiderio di andare rapidamente al risultato. Forse perché sa di non avere molto tempo per lasciare un segno, forse per prendere in contropiede il suo stesso partito. Le misure sono prese da varie e diverse cassette degli attrezzi, in comune hanno la rapidità nel dispiegare effetti. L’intervento per tagliare le tasse sul reddito, fatto per smuovere i consumi e non per ragioni di equità sociale, va dove i redditi ci sono e quindi riduce l’aliquota maggiore, applicata dopo le 150 mila sterline annue, dal considerevole 45 per cento a un comunque rilevante 40 per cento (da aprile 2023). E rimette libertà di stipendio nel settore finanziario. C’è bisogno di persone che spendano e ce n’è bisogno ora, sembra credere Truss, e i ricchi servono a questo. La ricerca di effetti rapidi la porta a usare altri strumenti per il sostegno alle famiglie in difficoltà.

