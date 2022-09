Kwarteng e Truss contro i guru dell'economia. Che spettacolo a Londra

Può darsi che Kwasi Kwarteng, il Cancelliere dello Scacchiere, e Liz Truss, la nuova premier conservatrice, siano due pazzi. Al governo da due settimane, hanno annunciato, senza attendere verifiche di organismi indipendenti e in opposizione ai rialzi dei tassi della Banca d’Inghilterra, un minibudget che tutti, loro compresi, considerano un passo gigantesco, senza precedenti dai primi anni Settanta, ben prima della famosa era Thatcher, verso l’indebitamento di stato per finanziare una possente riduzione di tasse e contributi, una poderosa catena di blocco ai prezzi dell’energia, e una politica di favore verso nuovi investimenti infrastrutturali, il tutto combinato con misure di deregulation, con l’abolizione dell’imposta di bollo sulle transazioni immobiliari e atti di incremento dell’offerta, a partire dai salari e dai redditi autonomi per finire con i bonus dei banchieri. Kwarteng lo ha detto spudoratamente e col sorriso sulle labbra, tra urla e schiamazzi che hanno preceduto la sferzante risposta del Cancelliere ombra del Labour: basta discutere della redistribuzione della ricchezza, ci vuole una politica pro business che aiuti lavoro, investimenti, consumi a garantire la crescita dell’economia, la creazione di ricchezza, altro che.

