Perché per la finanziaria Meloni non dovrebbe guardare a Truss

I mercati bocciano il mega taglio di tasse (finanziato a debito) del governo britannico. È un segnale che la leader di FdI farebbe bene a cogliere: per la Legge di Bilancio meglio stare alla larga dal fantasie in deficit, soprattutto per un paese con il debito al 145% come l'Italia

Mentre lavora alla preparazione della legge di Bilancio, Giorgia Meloni farebbe bene a guardare a cosa succede dalle parti di Londra. Perché mentre tutti gli osservatori guardavano con apprensione alla risposta dei mercati alla vittoria del centrodestra in Italia è crollata la sterlina. È stata la reazione al “mini budget” del nuovo governo conservatore britannico guidato dal Liz Truss, annunciato venerdì dal Cancelliere dello scacchiere Kwasi Kwarteng: il rendimento sui titoli di stato richiesto dagli investitori è cresciuto come non si vedeva da decenni. È dovuta intervenire anche la Bank of England, promettendo un aumento dei tassi di interesse per contrastare l’inflazione, ma non è stato sufficiente a rassicurare più di tanto mercati.