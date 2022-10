Borrell, Macron e gli avvertimenti americani. Putin sa che c'è una linea rossa da non superare

Quale sarebbe allora la reazione occidentale a un attacco nucleare russo in Ucraina? Mentre il presidente francese annuncia che non risponderebbe con l'atomica alle armi tattiche russe, Josep Borrell dice che se il Cremlino le userà l’esercito russo sarà “annichilito” con un attacco convenzionale

Bruxelles. Mercoledì Emmanuel Macron ha sorpreso i suoi partner dell’Alleanza occidentale e gli esperti militari, annunciando pubblicamente che la Francia non risponderà con l’arma nucleare in caso di attacco nucleare della Russia in Ucraina. Il giorno dopo è stato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, a sorprendere partner europei ed esperti, spiegando pubblicamente che se Vladimir Putin userà un’arma nucleare tattica sul campo di battaglia l’esercito russo sarà “annichilito” con un attacco convenzionale. Al di là dei giochi di ruolo – Macron indossa la solita divisa da poliziotto buono, Borrell si è vestito da poliziotto cattivo – le due dichiarazioni dimostrano quanto seriamente sia presa dall’Ue la minaccia nucleare di Vladimir Putin.