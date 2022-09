Il bluff kazako: Tokaev promette riforme e democrazia

Sul sito di Politico è stato pubblicato un articolo in cui il presidente del Kazakistan spiega le riforme liberali che ha in serbo per il paese. Una mossa propagandistica, di cui dubitare soprattutto perché il modello del paese centroasiatico non è più Mosca ma Pechino

Per gli osservatori della regione asiatica, la giornata si è aperta con una novità alquanto insolita. Sul sito di Politico, non certo una velina di regime, è infatti apparso un articolo firmato dal presidente kazaco, Kassym-Jomart Tokayev. Che evidentemente non si è stancato dei riflettori internazionali accesi su di lui la scorsa settimana, durante la concomitante visita di Papa Francesco e Xi Jinping in Kazakistan, ma, anzi, vuole cavalcare l’onda. Lo stupore è stato anche maggiore scorrendo l’articolo, in cui Tokaev descrive con grande enfasi le politiche liberali che starebbe portando avanti nel paese, le stesse “che hanno favorito un aumento così significativo degli standard di vita in tutto il mondo”.