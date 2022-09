I sovranisti italiani e gli interessi ungheresi

Il Parlamento europeo ieri ha detto che l’Ungheria di Viktor Orbán è diventata una “autocrazia elettorale” e una minaccia sistemica ai valori europei, in una durissima risoluzione per chiedere alla Commissione di bloccare le risorse del Recovery fund e gli altri fondi comunitari fino a quando Budapest non rispetterà gli standard dell’Ue sullo stato di diritto. Secondo il Parlamento europeo, l’inazione degli altri stati membri ha aggravato la deriva di Orbán. L’elenco delle contestazioni è lungo: carenze del sistema costituzionale ed elettorale, controllo politico della magistratura, corruzione, conflitti di interesse, mancanza di libertà di espressione e pluralismo dei media. A ciò si aggiungono le preoccupazioni per i limiti alle libertà accademica, di religione e di associazione, e ai diritti delle persone Lgbt, delle minoranze, dei migranti e dei richiedenti asilo. Nella guerra ucraina, Orbán funge da cavallo di Troia di Vladimir Putin dentro l’Ue con il suo veto su alcune sanzioni e i suoi acquisti da Gazprom.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE