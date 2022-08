Orbán apre la riunione dei conservatori occidentali, Trump la chiude

La Conservative Political Action Conference (Cpac), uno degli appuntamenti più importanti del conservatorismo occidentale, si è aperta ieri a Dallas con l’intervento del premier ungherese Viktor Orbán e si chiuderà sabato sera con il discorso conclusivo di Donald Trump – nel 1974, quando è nata la Cpac, a inaugurarla fu Ronald Reagan. La conferenza è trasmessa live da Fox News, l’emittente di proprietà di Rupert Murdoch che è il megafono di questo conservatorismo – la chiamano la New Right dei neoreazionari, la siglano NRx, è la destra trumpiana, sovranista, xenofoba, eversiva e in molte sue componenti filoputiniana – e infatti la sua star, Sean Hannity, è uno degli ospiti d’onore a Dallas. Molti dicono che Fox News, l’unica emittente che non ha trasmesso nemmeno un minuto delle testimonianze di fronte alla commissione speciale che indaga sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, si stia staccando da Trump, come altri media di proprietà di Murdoch, per puntare su Ron DeSantis, il governatore della Florida che alla Cpac ha sempre avuto un posto e che invece questa volta non c’è. Forse perché Trump vuole annunciare la sua candidatura per il 2024 e non vuole rivali nei paraggi? Chissà, beghe trumpiane in ogni caso sono: alla Cpac la destra tradizionale non ha né palco né pubblico. A proposito di assenti: non c’è nemmeno Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che alla sessione invernale della Cpac in Florida, era andata e aveva tenuto un discorso e che aveva partecipato a maggio anche alla Cpac in trasferta in Ungheria. Ora lo slancio orbanista della Meloni s’è ridimensionato, complice l’allineamento pro russo del governo ungherese e il collasso dell’asse di Visegrád tra Budapest e Varsavia, dove governa il PiS alleato di FdI.

