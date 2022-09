“L'Europa prevarrà e Putin fallirà”. Il discorso di von der Leyen

Strasburgo. Il successo della controffensiva lanciata dall’Ucraina e la caotica ritirata della Russia dalla regione di Kharkiv permetteranno a Ursula von der Leyen di presentare un quadro più ottimista nel suo discorso sullo Stato dell’Unione. Anche Goldman Sachs ieri ha dato una mano, pubblicando un rapporto secondo il quale – con un inverno normale – il prezzo del gas in Europa scenderà da 200 euro a meno di 100 euro per megawattora all’inizio del 2023. Come ogni anno a settembre, davanti al Parlamento europeo, oggi la presidente della Commissione è chiamata a delineare le sfide per l’Ue e il suo programma per il prossimo anno.

