Elisabetta II ha incarnato l'Old lady inglese e poi l'ha resa fluo

La regina non ha mai smesso di incantare. Ha saputo parlare al cuore di un popolo che adora tutto quello che è britannico per la capacità di conservare il passato guardando al futuro

Per secoli l’Inghilterra ha avuto il volto di una donna anziana, anche grazie a tre regine venerate, invecchiate sul trono e senza accanto una figura maschile dominante. Una vergine, una vedova e la moglie di uno che non era re: Elisabetta I, morta a quasi 70 anni; Vittoria, imperatrice fino a quasi 82 ed Elisabetta II, che ha sfiorato l’eternità con i suoi 96 anni e che della English Old Lady è stata l’incarnazione più perfetta e cool, accompagnandoci per mano per mezzo Novecento e aspettando che ci ambientassimo per bene anche nel nuovo millennio prima di lasciarci.