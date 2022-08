Amnesty International pubblica un report lacunoso e parziale sui crimini degli ucraini

Amnesty International ha pubblicato un rapporto in cui afferma che “la condotta di guerra dell’Ucraina ha messo in pericolo la popolazione civile”. I ricercatori dell’ong, si legge nell’inchiesta, hanno trascorso settimane a indagare sugli attacchi russi nelle regioni di Kharkiv, Mykolaïv e alcune zone del Donbas. Hanno visitato i luoghi colpiti, hanno intervistato i sopravvissuti e i parenti delle vittime, hanno analizzato le armi utilizzate e hanno concluso che le forze ucraine hanno “lanciato attacchi da centri abitati, a volte dall’interno di edifici civili, in 19 città e villaggi”. In sintesi: cercavano le colpe dei russi e hanno trovato quelle degli ucraini. Le accuse vanno avanti: i soldati di Kyiv utilizzavano gli ospedali e le scuole come basi militari. Il rapporto condanna i soldati di Kyiv e dice che “usare gli ospedali a scopi militari è un’evidente violazione del diritto umanitario internazionale”. La propaganda di Mosca ha subito esultato, dopo tutto è dal 24 febbraio che giustifica le stragi di civili dicendo che l’esercito russo non colpisce i cittadini, ma sono gli ucraini che usano i civili come scudi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE