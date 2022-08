La strategia delle sanzioni alla Russia funziona

Definire l’efficacia delle sanzioni imposte alla Russia è estremamente complesso, perché riguardano beni e settori diversi e sono entrate in vigore in modo dilazionato nel tempo. Una nuova analisi sul tema arriva dalla Banca centrale europea che, studiando come sono cambiati i flussi commerciali con Mosca dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, calcola che il primo round di sanzioni imposte dall’Unione europea a marzo ha ridotto l’import russo di circa il 15 per cento, con i beni sanzionati che hanno subìto le flessioni più profonde.

