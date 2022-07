Taiwan si prepara a un'eventuale invasione cinese

L’esercitazione in spiaggia e l’addestramento dei volontari. L’intelligence americana dice che il regime cinese non sta valutando “se” invadere Taiwan, ma “quando” farlo

In uno stanzone di una zona periferica di Taipei, un giardiniere esperto nella cura dei bonsai, un tatuatore e un ingegnere elettronico imbracciano un fucile. Attorno a loro ci sono altre nove persone accaldate, chi indossa un elmetto, chi una maglietta militare, chi solo i pantaloncini. L’istruttore grida: pronti via, e i tre sparano a un bersaglio. Inizia così il racconto (con video) pubblicato sul Telegraph dell’addestramento di un gruppo di volontari a Taiwan: si preparano a un’eventuale invasione cinese, sembrano i ragazzi ucraini che l’inverno scorso andavano nei boschi con i fucili di legno per imparare a difendersi dai russi.