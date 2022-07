In Ucraina muoiono altri generali russi e l'esercito si domanda: quando si accontenterà Putin?

Tutti i gerarchi del regime russo ripetono convinti dietro a Vladimir Putin che la “operazione militare speciale” in Ucraina sta andando come previsto e “tutti gli obiettivi posti verranno raggiunti”. Il problema è capire cosa considerare una vittoria, visto che lo stesso presidente russo riesce, nello stesso discorso, a parlare di “liberazione del Donbas”, “fine del mondo multipolare a dominio americano” e “aggressione dell’occidente collettivo”, senza dimenticare le teorie sui “territori storici russi” in Ucraina. Nell’incertezza sulla fine della guerra, perfino nei talk-show della propaganda comincia a trapelare rabbia e sconcerto per gli attacchi ucraini ai depositi di armi russi. I missili Himars americani hanno riaperto anche il conto dei generali russi liquidati, e il politologo dissidente Abbas Gallyamov dice a Novaja Gazeta che l’esercito è in ebollizione: “Ai militari era stata promessa una facile vittoria e invece sono stati buttati in un tritacarne micidiale”. Il canale Telegram General Svr, che si specializza in gustosi pettegolezzi dal Cremlino, sostiene che il ministero della Difesa sarebbe pronto a un altro “gesto di buona volontà”: ritirarsi da Kherson e Zaporizhzhia e accontentarsi di concludere l’invasione del Donbas. Un piano che ridimensionerebbe le ambizioni di Mosca da un progetto neoimperiale a una guerra locale. Non è chiaro quanto al Cremlino si siano già rassegnati, visto che in previsione della seduta straordinaria della Duma indetta a sorpresa per il 15 luglio si è ricominciato a parlare di un’imminente mobilitazione generale. Il sito Meduza però cita un sondaggio segreto in cui il 30 per cento dei russi ha risposto ai sociologi del regime di volere la fine immediata della guerra.

