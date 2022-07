In una piccola casa di Odessa dove la provvisorietà viene trattata come stabile

Le poesie con Misha, i ritratti di donne tra le macerie, le chiacchiere sulla letteratura russa in mezzo ai quadri e il documentario sulla Casa della parola di Kharkiv

Odessa, dal nostro inviato. Pressoché ogni giorno Misha mi dà un imperioso appuntamento al mercato mondano Alexandrovskiy, per consegnarmi un nuovo regalo – Presént! (Oggi una raccolta di cartoline seppiate di Roma alla fine dell’800). E insegnarmi qualche nuova cosa su Odessa, con la convenzione che io capisco un ventesimo di quello che mi dice e così lui. Sa molte poesie a memoria e le recita con passione, e le poesie hanno sempre un bel suono, specialmente in russo. Per esempio oggi, domenica, ha recitato a lungo poemi di Josif Brodskij – eravamo arrivati a parlarne perché è sepolto a San Michele, e vedrete che domani Misha arriverà con certe cartoline antiche di Venezia.