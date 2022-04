In libreria arriva “Stalingrado”, capolavoro da contestualizzare  

Nel romanzo in uscita, prequel di “Vita e destino”, Vasilij Grossman cerca di rimanere all’interno dell’ideologia di partito. Non si trova qui quell’esplosione di ricerca di senso così evidente nel successivo e più noto capolavoro

Enorme, la città si spegneva tra il fumo, la polvere e il fuoco, nel boato che scuoteva il cielo, l’acqua e la terra. Lo spettacolo era tremendo, ma ancora più tremenda era la morte negli occhi di un esserino di sei anni schiacciato da una trave di ferro. Perché se esiste una forza capace di risollevare dalla polvere città enormi, non c’è forza al mondo in grado di risollevare le palpebre dagli occhi di un bambino morto” (p. 507). Nelle righe purtroppo così attuali si capisce che Vasilij Grossman era già un grande scrittore prima di Vita e destino. Il romanzo che esce ora da Adelphi è la prima parte di quello che doveva essere un unico romanzo: Stalingrado. Nella mente di Grossman l’unica storia avrebbe dovuto narrare la saga di una famiglia stalingradese che, attraverso le sue vicende, illustra e spiega l’evento centrale della Seconda guerra mondiale, l’inizio della fine del nazismo, bloccato nella guerriglia della città dal nome più simbolico e infine vinto dalla cavalcata dei carri armati attraverso l’Ucraina, per arrivare a Berlino.