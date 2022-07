Zelensky dà l'ordine di liberare il sud, perché ora è possibile

Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha detto che il suo paese può contare su centinaia di migliaia di uomini per la controffensiva del sud, nei calcoli (li ha fatti ieri in un’intervista al Times) c’è una certa dose di ottimismo e una parte di verità. Reznikov in questo periodo parla poco di Donbas e si concentra sul sud. Zelensky ha ordinato la “deoccupazione dell’Ucraina meridionale”, la vicepremier ha chiesto ai cittadini che vivono lì di “scappare immediatamente” e lo Stato maggiore ha iniziato a redigere i piani d’attacco. A Reznikov spetta di fare in modo che, dall’estero, continui ad arrivare soprattutto una cosa: le munizioni per i lanciarazzi Himars, che sono costose e non sono semplici da trasportare ma, nella controffensiva, sono l’elemento fondamentale che regge tutti gli altri.

