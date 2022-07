La Brexit serve a regolare i conti dentro ai Tory, ed è un guaio per l'Ue

“La partenza di Boris Johnson apre una nuova pagina nelle relazioni con il Regno Unito”, ha detto Michel Barnier, facendo eco alle speranze dell’Unione europea. Barnier è l’ex caponegoziatore dell’Ue sulla Brexit. Nessuno meglio di lui conosce l’effetto dirompente di Johnson sulle relazioni tra le due sponde della Manica. La sua scelta nel 2016 di schierarsi a favore della Brexit è stata decisiva per un referendum in cui il "leave" è passato con appena il 51,9 per cento. Johnson ha poi convinto l’allora premier Theresa May a imboccare anche l’uscita dal mercato interno e dall’unione doganale. Sempre lui ha sabotato l’accordo Brexit firmato da May per poterne prendere il posto a Downing Street. Ed è lui che ha chiesto, negoziato, firmato e rinnegato il Protocollo irlandese che ancora oggi è al centro di uno scontro tra Londra e Bruxelles. Per oltre sei anni l’Ue ha vissuto la relazione con il Regno Unito dovendo inseguire gli umori, le ambizioni e le manovre di Johnson. La tentazione è di credere che le dimissioni di un uomo segnino un nuovo inizio. I rapporti “possono essere più costruttivi, più rispettosi degli impegni presi (...) e più amichevoli con i partner nell’Ue”, ha detto Barnier. Il pericolo è che l’Ue sottovaluti la trasformazione strutturale che è stata la Brexit per i Tory e, più in generale, per il Regno Unito.

