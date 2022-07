Per scegliere il loro leader i conservatori inglesi vanno di fretta, ma non sanno dove

Milano. I conservatori inglesi vogliono fare in fretta: la corsa alla successione del premier Boris Johnson, che si è dimesso giovedì dalla leadership del partito, è affollata e caotica, ma poiché lo stesso Johnson è ancora a Downing Street e ci starà fino a che il suo sostituto non sarà deciso, bisogna far veloci. Il comitato di direzione dei Tory, il 1922 che tutto decide, rinnoverà il proprio consiglio in un’elezione interna lunedì e già per mercoledì prossimo vuole cominciare le votazioni per le primarie, che nella prima selezione sono appannaggio dei deputati e nella fase finale della base del partito (circa 450 mila iscritti decideranno il prossimo premier britannico). Le candidature si stanno formalizzando e poiché siamo in tempi di guerra (gli ucraini sono stati gli unici a dispiacersi della dipartita del loro Johnson: nel resto del mondo c’è stato un evidente sollievo) le prime e anche le più accreditate nelle frettolose rilevazioni di queste ore hanno un forte profilo internazionale, come il ministro della Difesa Ben Wallace o come Tom Tugendhat, che ha combattuto in Iraq e in Afghanistan e che scrisse un saggio sul costo dell’inazione internazionale (si riferiva alla Siria) con Jo Cox, la deputata laburista uccisa da un suprematista nel 2016.

