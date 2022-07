I piani dei Tory per il dopo Boris Johnson

Londra. Alcuni studiosi del Partito conservatore sostengono che ci sia una regola infallibile per capire l’esito delle primarie: il vincitore è caratterialmente l’opposto del leader uscente. Theresa May era agli antipodi di David Cameron, così come Boris Johnson era l’esatto contrario del suo predecessore. Dunque non sorprende che tra i probabili candidati alla successione del premier ci siano tre ex militari: Ben Wallace, Penny Mordaunt e Tom Tugendhat. Dopo tre anni di caos, feste illegali e anarchia a Downing Street, molti membri conservatori sentono che sia è arrivata l’ora di riportare un po’ d’ordine. Questo è uno dei motivi per cui il ministro della Difesa Ben Wallace – che ha acquisito un profilo nazionale durante la guerra in Ucraina – è il personaggio più popolare tra i militanti conservatori che hanno l’ultima parola sulla scelta del leader. I parlamentari votano a oltranza finché non rimangono solamente due candidati, che vengono sottoposti agli iscritti di partito. Pur non essendo un trascinatore, Wallace viene visto come un leader adatto alle circostanze: un personaggio serio e unificante per ricostruire l’immagine dei Tory.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE