Il premier inglese balbetta di fronte all'ammutinamento dei suoi Tory

L’ammutinamento è stato molto più rapido e compatto di quanto si pensasse, con buona pace di chi diceva che no, non c’era stato alcun coordinamento, solo un insperato desiderio comune di integrità esploso tutto insieme. Ministri, sottosegretari, consiglieri: ieri il governo inglese si è svuotato, sono arrivate 38 lettere di dimissioni, e moltissime dichiarazioni del tipo: se non se ne va Boris Johnson, me ne vado io. Le pressioni sono continuate fitte fitte, mentre il premier inglese ripeteva: no, non mi dimetto. Il comitato di direzione del Partito conservatore, il 1922, ha deciso di non cambiare le regole per chiedere un secondo voto di fiducia (l’ultimo è stato 31 giorni fa: il 40 per cento dei Tory votò la sfiducia).

