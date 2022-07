Perché il calcolatore Zahawi s'è gettato nella casa in fiamme di BoJo

Emigrato da bambino dal Kurdistan iracheno assieme alla famiglia in fuga da Saddam Hussein, Nadhim Zahawi ha cinquantacinque anni, ha fondato YouGov, ha votato per la Brexit, è stato bravo con la campagna di vaccinazione per il Covid e ha dimostrato uno spiccato senso dell’opportunità per aver navigato controcorrente fino alla posizione di cancelliere dello Scacchiere in un momento in cui dal governo di Boris Johnson si scappa come da una casa in fiamme. “Sono profondamente dispiaciuto di vedere i colleghi che vanno via”, ha detto, mentre Nick Robinson su Bbc Radio 4 gli annunciava l’ennesimo addio ministeriale e gli chiedeva se a suo avviso Boris fosse “over”, finito. Ovvio che no, non subito almeno, spera lui, che nel dubbio si è guadagnato il suo posto al sole come giapponese del governo Johnson, deciso a seguire il capo oltre ogni ragionevolezza e a vedere opportunità anche dove apparentemente non ce ne sono. E soprattutto determinato a piacere anche nella tormenta, perché l’obiettivo non può essere mostrarsi leale a un’anatra zoppa come l’attuale premier, bensì diventare il beniamino dei mercati in un’epoca di turbolenze e rinsaldare la sua reputazione, acerba ma in salda ascesa, di politico affidabile.

