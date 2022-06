Jens Plötner, ecco chi è il consigliere della cautela di Scholz

Berlino. Chi si ricorda come si chiamava l’ultimo ministro degli Esteri di Angela Merkel alzi la mano. E adesso dite il nome della guida attuale della diplomazia tedesca. Oggi Annalena Baerbock, ieri Heiko Maas. Lui è arrivato all’Auswärtiges Amt, la Farnesina tedesca, dopo essere stato ministro federale della Giustizia; lei è partita quasi dal nulla e si è candidata a cancelliera alle elezioni del settembre 2021, diventando ben più riconoscibile del suo navigato collega. A Berlino, però, come a Parigi e a Washington, i dossier strategici di politica estera sono dominio dei capi di governo, con i ministri competenti chiamati a restare un passo indietro. Così è stato quando il cancelliere Olaf Scholz ha imposto alla Germania un riarmo da 100 miliardi di euro: il rilancio di una Bundeswehr arrugginita è una condizione necessaria per contare di più sulla scena globale. In tema di sostegno all’Ucraina Scholz è stato invece titubante, il che ha permesso a Baerbock, sostenuta anche dal vicecancelliere Robert Habeck, di far sentire di più la propria voce.



