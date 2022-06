Draghi porta con sé Macron e Scholz sul sostegno all'Ucraina nell'Ue

L'integrità territoriale del paese aggredito, ha detto il premier italiano, è la premessa ai negoziati. La visita dei leader occidentali a Kyiv dimostra che Zelensky non è soltanto un candidato a entrare in Europa: la sta un po’ facendo, questa Europa

Al centotredicesimo giorno di guerra, Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz sono andati a Kyiv a incontrare Volodymyr Zelensky – con loro c’era anche il presidente romeno Klaus Iohannis, ma per lui, a differenza dei suoi colleghi, questa non era la prima volta. I tre leader dell’Europa occidentale – c’è una distinzione evidente tra l’Europa dell’est e quella dell’ovest, la prima è la più battagliera: l’unica eccezione è l’Ungheria – erano attesi nella capitale ucraina con la preoccupazione di dover subire pressioni sull’accettare condizioni che di fatto non salvano l’Ucraina dall’aggressione russa.