Putin non si ferma al Donbas, ha intenzione di far sparire Kyiv

Il piano russo per dividere “l’ex Ucraina” in quattro distretti: l’ex presidente ed ex premier russo Dmitri Medvedev ha scritto sul suo canale Telegram che tra due anni potrebbe non esserci più

Roma. Vladimir Putin non ha rinunciato al suo piano originario di conquistare tutta l’Ucraina. Ha mascherato il suo fallimento iniziale dicendo che i missili su Kyiv erano un diversivo per allontanare le truppe ucraine dal Donbas, e qualcuno gli ha anche creduto, sempre partendo dal presupposto che il capo del Cremlino è uno che la guerra la sa fare, non uno che fa errori. Anche l’intelligence americana ha detto che la Russia non ha abbandonato la sua idea di conquistare tutta l’Ucraina, ha però aggiunto che non ci sono le condizioni per farlo.