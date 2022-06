I russi organizzano tour ad Azovstal per dire: qui c'erano nazisti che meritano di morire

Le truppe di Mosca portano i giornali occidentali nei sotterranei dell'acciaieria di Mariupol. Mostrano foto del presidente Zelensky crivellate come a dire: questi uomini si sono sentiti traditi dal loro stesso leader, non sono eroi né martiri, si sono arresi e consegnati

I russi hanno accreditato un gruppo di giornalisti internazionali che portano a visitare alcune zone occupate da loro del sud-est dell’Ucraina. Il Monde ieri ha raccontato la visita all’acciaieria Azovstal, a Mariupol, uno dei simboli di questa guerra, dove ogni parola e ogni frammento di vita rimasto servono a raccontare la propria visione del conflitto. Di quel che è accaduto qui, dentro e fuori, tra palazzi distrutti, mezzi carbonizzati ed erba bruciata, abbiamo e avremo soltanto la versione dei russi e questo non è un dettaglio irrilevante, non tanto e non solo per la costruzione della memoria di questa guerra ma anche per il suo futuro. E’ quel che accade anche con il principale oppositore di Vladimir Putin, Alexei Navalny: ieri è stato trasferito dalla prigione in cui è rinchiuso e la destinazione è sconosciuta – abbiamo, avremo solo la versione del regime.