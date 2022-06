Più Ucraina e meno Twitter per Elon Musk, genio dei satelliti

Immaginate come sarebbe questa guerra se Volodymyr Zelensky non parlasse ogni giorno, più volte al giorno, se non twittasse, se non insistesse, se non facesse presente ogni istante che può battere i russi soltanto con il nostro grande e costante aiuto. Immaginate come sarebbe questa guerra senza il presidente ucraino che ci ricorda di aver subìto un’invasione violenta, che ci ricorda i morti e la resistenza dei vivi, che ci dice: non sono stanco io, non sono stanchi gli ucraini e lo siete voi? Immaginate anche quanto ci saremmo già distratti. Quando Vladimir Putin ha pianificato la guerra pensava che il suo esercito avrebbe annichilito quello ucraino in pochi giorni, che Zelensky sarebbe scappato e che l’Ucraina sarebbe stata isolata dal resto del mondo e che, senza voce, non avrebbe mai potuto contrastare la campagna di propaganda russa. Invece l’esercito ucraino era ben più forte del previsto (e quello russo meno).

