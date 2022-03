Perché le comunicazioni militari russe sono tanto intercettabili

Negli ultimi giorni il collettivo di hacker Anonymous ha preso di mira le comunicazioni via radio dell’esercito russo in Ucraina. L’obiettivo è di disturbare e interrompere il canale comunicativo, cosa che Anonymous ha fatto intercettandolo per trasmettere canzoni come “Gangnam Style”, hit del 2013, o “In the End” dei Linkin Park, ma anche riproducendo nel segnale radio il meme della “troll face”. Sembra che interferire con le comunicazioni militari dell’esercito russo non sia poi tanto difficile, e che le difficoltà logistiche incontrate dai carri armati russi siano dovute anche a problemi di comunicazione. Il peso di questi problemi si sta facendo sentire nelle perdite – di soldati e mezzi – registrati dall’esercito di Putin. Il sito di giornalismo investigativo Bellingcat ha confermato la morte del generale russo Vitaly Gerasimov (ai primi di marzo era morto il generale Andrei Sukhovetsky), una perdita rilevante che si accompagna ad altre scene circolate sui media e su internet in questi giorni: furgoni carichi di missili (russi) abbandonati nel fango, carrarmati “trainati” da trattori guidati da festosi contadini ucraini.

