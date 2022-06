Russia, Usa e Cina campioni mondiali di nazionalismo. Che fine ha fatto quello europeo?

Leggo che il numero due di Putin nel Consiglio di sicurezza della Russia, Medvedev, avrebbe così commentato sulla piattaforma web Telegram la conclusione dell’ultima riunione dell’Unione europea: “Ci odiano tutti. Queste decisioni si basano sull’odio per la Russia, per i russi, per il popolo russo. Odiano la nostra cultura. Ecco perché hanno cercato di cancellare il lavoro di Tolstoj, Cechov, Cajkovskij e Šostakovic. Odiano la nostra religione – ecco perché hanno fatto questo, vogliono distruggere la Chiesa ortodossa russa e imporre sanzioni ai patriarchi. E’ sempre stato così”. Ho pensato e sperato per un attimo che potesse trattarsi dell’altro Medvedev, del tennista Daniil, assurto alle cronache per aver dato degli idioti al pubblico di Melbourne per i fischi durante il match con Nadal: “Imbecilli, perché non mi amate?”. Comunque sia, questo è il clima.

