"Credo che questa sera tu abbia dimostrato come mai sei il numero quattro del mondo a soli 24 anni”. Dopo avere conquistato gli Us Open e il suo diciannovesimo Slam in carriera, le prime parole di Rafa Nadal sono state per il suo avversario. “E’ stata una finale fantastica anche grazie a Daniil, che ha contribuito a creare questo momento”. Ci si aspettava (e si sperava) un nuovo scontro tra Federer e Nadal, nella notte tra domenica e lunedì però,...

