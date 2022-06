L'asse Kuleba-Di Maio per la vendita di nuove armi all'Ucraina

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ieri ha parlato con il suo omologo italiano, Luigi Di Maio, per affrontare un argomento in particolare: le armi. I due ministri hanno avviato in maniera ufficiale i colloqui tra l’industria statale della Difesa ucraina e l’Aiad, la federazione aziende italiane per l’Aerospazio, la difesa e la sicurezza, con l’obiettivo di accelerare la vendita di armi all’Ucraina da parte delle industrie italiane. Di Maio ha anche assicurato a Kuleba che l’Italia compirà tutti gli sforzi necessari per sostenere e ricostruire l’Ucraina e anche per rompere il blocco del grano imposto dalla Russia. Ieri erano i cento giorni dall’inizio dell’invasione e sul futuro dell’Ucraina pesa l’avanzata della Russia in Donbas, la regione orientale in cui Kyiv è in grande difficoltà: il rapporto tra artiglieria ucraina e artiglieria russa è di uno a quindici. Degli ultimi tremila uomini che si sono aggiunti alle forze già schierate a est, oltre il 90 per cento è morto o è stato ferito. E ora che la situazione diventa più complessa, l’Ucraina deve affrontare anche un’altra sfida: mantenere viva l’attenzione dei suoi alleati.

