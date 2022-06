Così l'Italia si prepara a vendere nuove preziose armi a Zelensky

Le procedure cambiano perché è il mutare degli eventi che esige di aggiornarle. E in questa costante ricerca di nuove strategie, le presunte furbizie della politica si rivelano di colpo inservibili. E così, quando il 21 giugno Giuseppe Conte, forse confidando in un sostegno di Matteo Salvini, tenterà di mettere in affanno il governo brigando con risoluzioni parlamentari che vorrebbero mettere al bando il varo di nuovi decreti per l’invio delle armi, potrebbe ritrovarsi a constatare che ormai è per altre vie che l’Italia, e insieme a lei i partner europei, forniscono sostegno militare all’Ucraina. L’iter si va infatti semplificando, per così dire: sempre più la richiesta di nuovi dispositivi bellici viene fatta dal governo di Kyiv direttamente alle aziende produttrici, che provvedono alle forniture previa autorizzazione della Farnesina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE