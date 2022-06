La guerra segreta fra Israele e l'Unità 840, il nuovo tentacolo della “piovra” iraniana

Il Mossad colpisce direttamente a Teheran e lo fa in autonomia per decapitare il corpo speciale delle brigate al Quds che minaccia gli israeliani in tutto il mondo usando le reti dei narcotrafficanti

Nel luglio del 2021 a Uromieh, una cittadina dell’Iran occidentale, un gruppo di uomini del Mossad fece irruzione nell’abitazione di un contadino azero di nome Mansour Rasouli. Legato e incappucciato, il commando portò l’uomo in un luogo sicuro a Teheran e lo interrogò per giorni. Rasouli apparteneva a un gruppo locale di trafficanti di droga, ma non era a questo che erano interessati gli uomini dei servizi segreti israeliani. Cercavano piuttosto delle informazioni su un’unità segreta delle forze al Quds, il corpo speciale delle Guardie della rivoluzione islamica, responsabile di organizzare assassini, rapimenti e attentati contro Israele in tutto il mondo. Dall’interrogatorio emerse che Rasouli era stato contattato da questo braccio segreto dei pasdaran, chiamato Unità 840, per organizzare tre attentati: uno contro un funzionario israeliano del consolato di Istanbul, uno contro un generale americano in Germania e un altro contro il giornalista e filosofo francese di fede ebraica Bernard-Henri Lévy. Per farlo, Rasouli si sarebbe avvalso dei suoi contatti nel giro dei narcotrafficanti e la ricompensa sarebbe stata di un milione di euro.