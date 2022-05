Così è cambiato Zelensky che ora prepara noi e i suoi al nuovo ritmo della guerra

Roma. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto che l’occidente ha dichiarato una “guerra totale” contro la Russia. Per lui è un dato di fatto: gli occidentali cercano pretesti per litigare con i popoli dell’ex Unione sovietica. Le parole del ministro arrivano mentre Mosca continua la sua opera di distruzione dell’Ucraina, avanza da est, fa programmi di annessione e, per la prima volta dall’inizio della guerra, oltre a essere brutali, i russi, iniziano anche a essere efficaci. Questa volta è l’Ucraina a essere entrata in una nuova fase del conflitto. Una fase mentale e comunicativa molto diversa dalla precedente. In cui non ci sono slogan, non ci sono meme, non ci sono trattori che trainano carri armati. E’ una fase in cui il presidente Volodymyr Zelensky inizia a fare il conto dei suoi morti sul campo di battaglia.

