Pechino vuole l'isolamento

La strategia Zero Covid della Cina non è più una misura d’emergenza per contenere il virus, un passaggio sanitario obbligato dalle circostanze: è lì per restare. E sta assumendo sempre di più i contorni di una politica ben precisa, forse un primo passo verso il grande decoupling, l’isolamento della Cina dal resto del mondo. I segnali ci sono tutti: davanti al comitato permanente del Politburo, il leader Xi Jinping ha ripetuto che l’approccio cinese è “scientifico ed efficace”, smentendo di fatto chi sperava in una parziale modifica della strategia. Restano invece i campi di isolamento simili a prigioni, le gabbie attorno alle porte d’ingresso dei condomini, la distribuzione a fatica del cibo per chi è isolato. Ma c’è di più: da qualche settimana le autorità cinesi hanno iniziato a mettere molte restrizioni sull’emissione di nuovi passaporti o autorizzazioni all’espatrio.

