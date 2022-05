Ora a fermare la Tav è la Francia

Mentre in Italia i lavori dell'alta velocità Torino-Lione sono ripartiti, a Parigi il dossier giace dimenticato in un cassetto polveroso del ministero dell’Economia

Dopo cinque anni di immobilismo, grazie all’impulso del presidente del Consiglio Mario Draghi, i lavori della Tav Torino-Lione sono ripartiti. La scorsa settimana il commissario straordinario del governo, Calogero Mauceri, ha firmato un’ordinanza con la quale autorizza la Rete ferroviaria italiana a sviluppare il progetto definitivo della nuova linea Avigliana-Orbassano e degli interventi di adeguamento dello scalo di Orbassano: un passo in avanti importante per il completamento della tratta italiana della Tav. Ma mentre in Italia il cantiere si è rimesso in moto, a Parigi il dossier della Tav giace dimenticato in un cassetto polveroso del ministero dell’Economia.