Per tornare a crescere la Cina punterà sul settore tech e sulle città interne

Se le tensioni politiche e militari emerse con l’invasione dell’Ucraina si aggravassero, rileverebbe capire che cosa accadrebbe fra la Cina e i paesi liberali. Se le tensioni politiche e militari, invece, rientrassero, rileverebbe capire quali sono i nuovi obiettivi economici della Cina e quale impatto potranno avere sull’economia mondiale. Quali sanzioni si potrebbero mettere in opera nei confronti della Cina, se quest’ultima si allineasse con la Russia, formando l’“asse delle autocrazie”? E se invadesse Taiwan? Come nel caso della Russia, i paesi liberali potrebbero congelare le riserve della Banca centrale cinese all’estero, e potrebbero impedire le transazioni con le banche cinesi. I cinesi, per ritorsione, potrebbero congelare i beni occidentali in Cina, come gli stabilimenti e le attività finanziarie. Le attività cinesi all’estero e quelle estere in Cina all’incirca si equivalgono. Nel caso della Russia, invece, non si aveva nemmeno lontanamente questa equivalenza. L’arma negoziale della Russia sono le materie prime non rinnovabili esportate in pochi paesi, soprattutto europei, che sono la fonte maggiore delle sue importazioni. Nel caso cinese l’arma negoziale sono i non pochi beni occidentali in Cina e le esportazioni distribuite su più paesi, sebbene con una forte prevalenza verso quelli liberali, che la rendono relativamente indipendente dalle sanzioni.

