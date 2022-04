Guerra Russia Ucraina, le ultime notizie

Il Papa sospende l'incontro con il Patriarca Kirill. Fuori da Mariupol "fosse comuni con novemila corpi", denuncia il sindaco della città. Continuano i bombardamenti nel Donbas orientale

Giorno 58 dall'invasione russa in Ucraina. Le notizie in breve

Centinaia di truppe ucraine rimangono rinchiuse nell'acciaieria Azovstal di Mariupol, dopo che Putin ha detto all'esercito russo di mantenere l'assedio. Secondo il sindaco della città portuale, Vadym Boichenko, ci sono ancora 100.000 persone bloccate in attesa di essere evacuate

A una ventina di chilometri da Mariupol, a Manhush, potrebbe esserci un'altra fossa comune con più di novemila morti. Lo denuncia ancora il sindaco di Mariupol. Immagini satellitari diffuse da Maxar Technologies il 21 aprile mostrano truppe russe trasportare corpi di diverse persone.

La prima stima della Banca mondiale mostra che i danni fisici agli edifici e alle infrastrutture dell'Ucraina causati dalla guerra hanno raggiunto circa 60 miliardi di dollari e continueranno a crescere

La Russia ha rifiutato una proposta di tregua per questo fine settimana, durante il periodo della Pasqua cristiana ortodossa. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram

"La Russia punta al pieno controllo del Donbas e dell'Ucraina del sud"

"Dall'inizio della seconda fase dell'operazione speciale, iniziata due giorni fa, uno degli obiettivi dell'esercito russo è stato quello di stabilire il pieno controllo del Donbass e dell'Ucraina meridionale. Ciò garantirà anche un corridoio terrestre verso la Crimea come uno sforzo per le infrastrutture vitali dell'economia ucraina". Lo ha affermato il generale Rustam Minnekayev, vice comandante delle forze del distretto militare della Russia centrale, citato dalle agenzie di stampa russe. Il generale conferma così che la Russia punta al controllo totale dell'Ucraina meridionale e della regione del Donbass per avere un ponte terrestre verso la Crimea annesso da Mosca.

Minnekayev ha aggiunto che il controllo dell'Ucraina meridionale consentirebbe anche l'accesso alla Transnistria, una parte separatista della Moldova dove sono già basate le truppe russe.

Secondo quanto riferito, il generale avrebbe parlato durante la riunione annuale dell'Unione degli impianti dell'industria della Difesa russa, nella regione di Sverdlovsk.

"Novemila corpi in fosse comuni": la denuncia del sindaco di Mariupol

Secondo Vadym Boichenko, sindaco di Mariupol, "fino a 9 mila corpi potrebbero essere stati sepolti in fosse comuni". L'accusa mossa dall'amminisstrazione è che le forze russe starebbero tentando di insabbiare le prove di crimini di guerra commessi durante l’assedio della città. Un’ipotesi suffragata dalle immagini satellitari diffuse da Maxar Technologies il 21 aprile, che mostrerebbero i russi trasportare i corpi di diverse persone presso il sito di Manhush, a una ventina di chilometri dalla città, per seppellirli all’interno di fosse comuni adiacenti al cimitero del villaggio.

Le immagini satellitari mostrano che il cimitero è stato allargato nel corso delle ultime settimane. Sarebbero state aggiunte almeno 200 nuove tombe. I lavori per lo scavo delle fosse sarebbero avvenuti tra 23 e 26 marzo, per poi proseguire per tutto il mese di aprile. Secondo Boichenko le forze russe avrebbero scavato delle trincee larghe almeno 30 metri per occultare i corpi. Un’altra immagine, diffusa dal Kyiv independent, mostra quella che potrebbe essere un’enorme fossa comune, lunga circa 300 metri.

Il sindaco ha paragonato il massacro dei civili di Mariupol a quello di Babi Yar, un eccidio commesso dai nazisti nel 1941 durante il quale furono uccisi 34 mila ebrei ucraini. Le fonti ucraine affermano che almeno 20 mila civili sarebbero stati uccisi durante l’assedio russo. I loro corpi sarebbero stati rimossi e trasportati con dei camion alle sepolture improvvisate o fatti sparire grazie all’utilizzo di crematori portatili.

Il Papa non incontrerà il patriarca Kirill

“Mi rammarico che il Vaticano abbia dovuto sospendere un secondo incontro con il patriarca Kirill, che avevamo programmato per giugno a Gerusalemme. Ma la nostra diplomazia ha capito che un incontro dei due in questo momento potrebbe creare molta confusione”. Lo dice papa Francesco in una intervista a La Nacion.

Ancora 100 mila civili intrappolati a Mariupol

Il sindaco di Mariupol ha lanciato un nuovo appello per la "piena evacuazione" della città che, secondo il presidente Vladimir Putin, è ormai sotto il controllo dei russi. "Abbiamo bisogno solo di una cosa: la completa evacuazione della popolazione. Circa 100.000 persone sono ancora a Mariupol", ha detto il sindaco Vadym Boychenko secondo quanto riferisce Reuters.

Intanto i civili restano fermi in tutto il paese. Oggi non saranno infatti aperti corridoi umanitari perché le strade sono troppo pericolose. Lo ha annunciato la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, secondo quanto riporta Kyiv Independent.

60 miliardi di dollari: i danni in Ucraina

Almeno 60 miliardi di dollari. Secondo la Banca Mondiale è questa la stima dei danni alle infrastrutture in Ucraina, per il momento, secondo quanto ha detto il presidente della Banca mondiale David Malpass in una conferenza. La stima, precisa, aumenterà con il proseguimento della guerra.

All'incontro virtuale era presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Macron: "Da parte della Russia c'è volontà di escalation. L'Europa deve costruire la pace"

"Se mi sono tanto battuto per vie diplomatiche, è perché nel contesto attuale, ogni giorno in cui la Russia decide di passare al livello superiore sul piano militare, diplomatico o tattico, riduce le sue possibilità di un ritorno alla normalità, e riduce la nostra capacità di costruire una pace durevole. Tenuto conto dei crimini di guerra adesso accertati, delle scelte fatte dalla Russia, del modo di condurre la guerra nel Donbass e a Mariupol, tenuto conto delle provocazioni sul nucleare a partire da fine febbraio e dei test fatti mercoledì, c'è chiaramente una volontà di escalation da parte della Russia".. A dichiararlo è Emmanuel Macron, in un'intervista al Corriere della Sera, a Ouest France e al gruppo tedesco Funke.

"La nostra prima responsabilità - prosegue il presidente uscente e candidato all'Eliseo citato dal Corriere - è di fare tutto il possibile per aiutare l'Ucraina. Penso che abbiamo tutti avuto ragione nell'aiutare l'Ucraina, da un punto di vista finanziario e militare. Chi la pensa come Marine Le Pen non avrebbe offerto alcun aiuto all'Ucraina. In secondo luogo, dobbiamo aumentare le sanzioni e mantenere la pressione sulla Russia, ma facendo attenzione a non cedere ad alcuna escalation".

"Ho parlato a Vladimir Putin ogni volta che Zelensky me l'ha chiesto. Non bisogna dimenticare che il presidente ucraino vuole questo contatto", prosegue. "È in questo contesto che il nostro ruolo è utile. E bisognerà preparare la pace. Un giorno ci sarà un cessate il fuoco. Ci saranno potenze garanti, e noi saremo tra loro. Dunque penso che si debba essere molto attenti. Lo dico con molta gravità e, oserei dire, con una forma di peso etico, ma se per stanchezza scegliamo di non parlargli più, allora lasciamo la responsabilità di parlare con Vladimir Putin al presidente turco, al primo ministro indiano, al presidente cinese. E decidiamo che saranno i non europei a costruire la pace in Europa, il giorno dopo. Dunque, anche se è molto duro, anche se è talvolta inefficace, bisogna insistere".

Zelensky: "I russi rifiutano la tregua per la Pasqua ortodossa"

"Sfortunatamente la Russia ha respinto la proposta di stabilire una tregua pasquale", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che il rifiuto "dimostra molto bene come i dirigenti di questo stato trattano effettivamente la fede cristiana". Da Mosca non ci sono state dichiarazioni a riguardo. L'Onu aveva anche proposto una pausa umanitaria di quattro giorni durante la settimana santa.