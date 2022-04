Arrivano a Kyiv gli elicotteri russi usati dagli americani in Afghanistan

Nei primi anni Duemila, quando gli Stati Uniti hanno acquistato una flotta di elicotteri per il governo afghano, hanno scelto i Mi-17, venduti da un esportatore di armi di proprietà dello stato russo. La decisione fece infuriare il Congresso che pensava che il Pentagono dovesse scegliere un produttore americano. Ma il dipartimento della Difesa andò avanti, disse che gli elicotteri russi erano relativamente economici, funzionavano bene nelle distese desertiche dell’Afghanistan e ad alta quota, e i piloti afghani sapevano come pilotarli. Né il Congresso né il Cremlino potevano immaginare che quegli elicotteri sarebbero stati usati contro le forze russe attraverso trasferimenti di armi progettati dagli Stati Uniti in risposta all’invasione di Mosca in Ucraina e alla presa di potere dei talebani in Afghanistan.

