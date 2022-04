Guerra in Ucraina, le ultime notizie

Pochi avanzamenti nell'offensiva russa nel Donbas. Banca Mondiale avverte di una "catastrofe umanitaria" legata alla fame nel mondo

Giorno 57 dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. La giornata, in breve

Sul terreno. L'offensiva russa nell'Ucraina orientale non porta a grandi avanzamenti, dice il think tank "Institute for the study of War". La bandiera rossa con la falce e martello sta facendo la sua comparsa in alcune zone occupate dell'Ucraina, in vista della celebrazione del Giorno della Vittoria, il 9 maggio, riferisce la Cnn. Secondo il leader ceceno Ramzan Kadyrov, l'esercito russo avrà entro oggi pomeriggio il controllo completo dell'acciaieria Azovstal a Mariupol. Alcuni dei civili intrappolati da settimane nella città assediata sul Mar Nero sono riusciti ad andarsene, ma i funzionari ucraini diconno che erano molti meno del previsto. I negoziatori ucraini si dicono pronti a tenere colloqui a Mariupol per cercare di salvare coloro che sono bloccati lì.

L'offensiva russa nell'Ucraina orientale non porta a grandi avanzamenti, dice il think tank "Institute for the study of War". La bandiera rossa con la falce e martello sta facendo la sua comparsa in alcune zone occupate dell'Ucraina, in vista della celebrazione del Giorno della Vittoria, il 9 maggio, riferisce la Cnn. Secondo il leader ceceno Ramzan Kadyrov, l'esercito russo avrà entro oggi pomeriggio il controllo completo dell'acciaieria Azovstal a Mariupol. Alcuni dei civili intrappolati da settimane nella città assediata sul Mar Nero sono riusciti ad andarsene, ma i funzionari ucraini diconno che erano molti meno del previsto. I negoziatori ucraini si dicono pronti a tenere colloqui a Mariupol per cercare di salvare coloro che sono bloccati lì. Mosca ha testato il suo missile balistico intercontinentale Sarmat , sfoggiando così l'ultima aggiunta al suo arsenale nucleare. Il presidente Vladimir Putin ha detto che avrebbe dato ai nemici qualcosa su cui pensare. Un chiaro messaggio a Europa e Stati Uniti. Ma gli addetti ai lavori del Cremlino sono allarmati per il costo crescente della guerra

, sfoggiando così l'ultima aggiunta al suo arsenale nucleare. Il presidente Vladimir Putin ha detto che avrebbe dato ai nemici qualcosa su cui pensare. Un chiaro messaggio a Europa e Stati Uniti. Ma gli addetti ai lavori del Cremlino sono allarmati per il costo crescente della guerra David Malpass della Banca Mondiale avverte di una "catastrofe umanitaria" legata alla fame nel mondo, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. L'aumento dei prezzi dei generi alimentari sta spingendo milioni di persone verso la povertà e la "minore nutrizione", dice

L'oligarca russo Oleg Tinkov ha criticato il "massacro" russo in Ucraina e ha chiesto la fine della "guerra pazza" di Putin

Funzionari di Ue, Stati Uniti, Canada e Regno Unito hanno lasciato la riunione del G20 mentre parlavano le loro controparti russe

La Germania sosterrà l'Ucraina con munizioni di artiglieria e addestramento. "Sono molto lieto di dire, con cauto ottimismo, che i nostri partner hanno iniziato a capire meglio le nostre esigenze", ha detto nel suo ultimo videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

C'è attesa per le comunicazioni del presidente americano Joe Biden che fornirà un aggiornamento alle 9.45 ora locale (le 15.45 in Italia), prima di partire per Portland, in Oregon

Putin ferma l'assalto all'acciaieria Azovstal

Vladimir Putin ha annullato i piani per prendere d'assalto l'acciaieria Azovstal a Mariupol, dove oltre 2.000 soldati ucraini stanno resistendo alle forze russe. Gli ultimi combattenti ucraini si sono rifugiati nell'enorme acciaieria della città, secondo quanto riferito con circa mille civili che vivono nei tunnel sotto l'industria, in condizioni terribili. Putin - in una conversazione con Sergei Shoigu, il suo ministro della Difesa, che è stata trasmessa in tv - ha dato l'ordine di sigillare ogni via di fuga dall'impianto. "Non c'è bisogno di arrampicarsi in queste catacombe e strisciare sottoterra", ha detto il leader del Cremlino, che ha chiesto invece alle sue forze di "bloccare la zona industriale in modo che nemmeno una mosca possa scappare". Shoigu ha riferito che i russi hanno catturato Mariupol, il che è pressoché vero, ma l'acciaieria rimane in mano alle forze di Kyiv.

Leggi anche: L'assedio continua Cosa resta di Mariupol Cecilia Sala

Oltre 4 mila degli dei circa 8 mila soldati, tra reggimenti ucraini, battaglioni nazionalisti e mercenari stranieri presenti a Mariupol al momento dell'accerchiamento russo, sono stati eliminati durante la liberazione della città; 1.478 si sono arresi, ha riferito Shoigu. Secondo il ministro russo, più di 2.000 combattenti ucraini sono ancora nei bunker sotterranei sotto la gigantesca fabbrica. Serviranno ancora 3-4 giorni per completare le operazioni, sostiene.

Respingere l'assedio russo è pressoché impossibile, ma i soldati ucraini provano a resistere il più a lungo possibile per dare tempo alle altre zona sotto attacco di organizzarsi, ricevere armi e contrattaccare. Dentro la fabbrica stanno finendo le munizioni e le scorte di cibo, riporta la Bbc che ha parlato con un comandante della marina ucraina. Quindi la domanda ora è se possono resistere, non solo militarmente, nei prossimi giorni. Per salvarli Kyiv ha proposto a Mosca una sessione di negoziati proprio a Mariupol. "Ci sono circa 1.000 civili e 500 soldati feriti lì. Devono essere tutti ritirati dall'Azovstal oggi", ha chiesto il vice premier ucraino Iryna Vereshchuk.

Azovstal, uno dei più grandi stabilimenti metallurgici d'Europa, è un'area affacciata sul mare che copre oltre 11 chilometri quadrati, disseminata di edifici, altoforni, binari e, soprattutto, dotata di una fitta rete di cunicoli sotterranei costruita in epoca sovietica per resistere a un attacco nucleare. Rappresenta l'ultima ridotta rimasta alle truppe ucraine in città.

Dal drone le immagini dell'assalto alle acciaierie Azovstal, l'ultima fortezza di Mariupol

Nella fabbrica sono trincerati uomini del reggimento ultra-nazionalista Azov, combattenti stranieri e quel che resta della 36esima brigata di fanteria della Marina. Il reggimento Azov ha preparato da tempo la difesa dell'acciaieria che lo stesso Andriy Biletsky, fondatore della formazione, ha definito "la fortezza di Azov". Usare la fanteria per una battaglia corpo a corpo, in un ambiente simile sarebbe una mossa troppo rischiosa: da giorni si discute della possibilità che Mosca utilizzi un attacco chimico per snidarne i difensori. "È l'unico modo per farli uscire", ha spiegato al Guardian l'analista militare ucraino Oleg Zhdanov. Pare che per ora le forze russe abbiano sganciato sull'impianto bombe anti-bunker, le stesse già usate ad Aleppo.

Nabiullina ci ripensa: "Nessun rischio default"

La Russia "non corre alcun rischio di default" perché "ha tutte le risorse finanziarie" per far fronte ai suo impegni, ha detto la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina. Il 18 aprile scorso la governatrice aveva lasciato intendere che le sanzioni internazionali alla Russia, dopo aver colpito il mercato finanziario, avrebbero avuto "un impatto più forte" sull'economia locale che "dovrà in questi mesi affrontare dei cambiamenti strutturali" per adattarsi alla nuova realtà. Aveva descritto un quadro difficile per l'economia del paese nei prossimi mesi e aveva preannunciato un taglio dei tassi anche a costo di lasciare correre l'inflazione che a marzo è già balzata del 17,4 per cento. Parole che non coincidevano con il quadro descritto dal Cremlino. Tanto che dopo qualche ora è arrivato un messaggio più tranquillizzante da parte del presidente: l'economia "si sta stabilizzando" così come l'inflazione, ha detto Putin.