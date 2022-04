Guerra Russia Ucraina, le ultime notizie

La battaglia per il Donbas è iniziata, dice il presidente dell'Ucraina Zelensky, mentre saltano i corridoi umanitari per il terzo giorno di fila. Oggi Biden sentirà gli alleati

Giorno 55 dall'invasione russa dell'Ucraina. La giornata, in breve

È iniziata l'offensiva su larga scala della Russia nella regione orientale del Donbas, la "fase due" della guerra, attesa da giorni. È quello che ha detto il presidente ucraino in un videomessaggio pubblicato questa notte, mentre l'esercito di Mosca ha cercato di avanzare nelle regioni di Donetsk, Luhansk e Kharkiv. Al momento le forze ucraine sono riuscite a fare alcuni contrattacchi di successo a sud di Kharkiv, secondo gli analisti militari.

Sul fronte diplomatico, oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sentirà gli alleati in videochiamata.

È iniziato l'attacco all'acciaieria di Mariupol, l'ultima ridotta ucraina

A mezzogiorno è scaduto l'ultimatum che il ministero della Difesa russo aveva dato ai militariasserragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol – la città nel sud dell'Ucraina assediata dall'inizio di marzo – dove avevano riparanto le ultime truppe di Kyiv. Ora le forze speciali russe stanno prendendo d'assalto l'impianto siderurgico, sostiene un funzionario separatista del Donbas. Eduard Basurin, che rappresenta l'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dnr), ha detto al canale tv Rossyia 24 che "gruppi d'assalto" appositamente selezionati sono aiutati dall'aviazione e dall'artiglieria russe. Basurin nega anche le notizie diffuse dagli ucraini, secondo cui ad Azovstal si nascondono anche molti civili.

#Mariupol Update:#Russian forces continued assaults against #Ukrainian defenders in the Azovstal plant but did not make any verifiable gains in the last 24 hours. Ukrainian military sources shared footage of limited counterattacks near the plant.https://t.co/l7qg7yfv3g pic.twitter.com/lzSGRtScqw — ISW (@TheStudyofWar) April 18, 2022

Azovstal, uno dei più grandi stabilimenti metallurgici d'Europa, è pieno di edifici e cunicoli sotterranei, e rappresenta l'ultima ridotta rimasta alle truppe ucraine in città. Il reggimento Azov ha preparato da tempo la difesa dell'acciaieria che lo stesso Andriy Biletsky, fondatore della formazione nazionalista, definì "la fortezza di Azov". Da giorni si discute della possibilità che Mosca utilizzi un attacco chimico per snidarne i difensori.

"Gli occupanti russi colpiscono Azovstal con bombe antibunker. Ci sono almeno 1.000 civili nei rifugi sotterranei dell'impianto metallurgico. Per lo più donne con bambini e anziani", recita questo post del consiglio comunale di Mariupol.

Zelensky: "È iniziata la battaglia per il Donbas"

"Le forze d'invasione russe hanno iniziato la battaglia per il Donbass, ma l'Ucraina si difendera". Nel videomessaggio pubblicato stanotte il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sostiene che quella in corso è l'offensiva che la Russia preparava da tempo e che la resistenza ucraina non si arrenderà. "Una parte molto significativa dell'intero esercito russo è ora concentrata per questa offensiva. Non importa quante truppe russe si trovino lì, combatteremo", ha affermato Zelensky. Il capo di stato ha assicurato che nessuna parte del territorio ucraino sarà ceduta e che l'esercito è in grado di opporsi autonomamente all'offensiva.

Nel suo ultimo briefing, il ministero della Difesa russo sostiene che "missili ad alta precisione" abbiano colpito 13 posizioni ucraine in alcune parti del Donbas, inclusa la città chiave di Slovyansk. L'esercito russo sta attaccando lungo un fronte di 480 chilomettri nell'est del paese e hanno cercato di sfondare le difese dell'Ucraina lungo quasi l'intera linea del fronte, ha affermato lo stato maggiore di Kyiv. Finora sono riusciti a passare solo attraverso due aree: la città di Kreminna e un'altra piccola città, sostiene l'amministrazione militare di Luhansk.

#Russian forces began a new phase of large-scale offensive operations in eastern #Ukraine on April 18 likely intended to capture the entirety of #Donetsk and #Luhansk oblasts.



Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/l7qg7yx6rQ pic.twitter.com/6TgKOoVaMN — ISW (@TheStudyofWar) April 19, 2022

Le conseguenze degli attacchi russi a Mykolaïv

Auto bruciate, edifici distrutti e macerie per le strade. Mykolaïv, la nona città ucraina per numero di abitanti, si trova a 65 chilometri dal Mar Nero e a circa 130 chilometri da Odessa. Da sdettimane si trova in prima linea, con i russi che hanno iniziato a tirare bombe a grappolo anche su aree residenziali. Nella città, il 29 marzo scorso, l'edificio amministrativo regionale era stato praticamente sventrato dai razzi dell'esercito di Putin.

I civili restano bloccati in Ucraina

Per il terzo giorno consecutivo non ci sarà nessun corridoio umanitario. Lo comunica il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchu in un messaggio su Telegram.

Julia Tymoshenko: "Putin è un fascista. Il mondo è in pericolo"

I missili russi su Leopoli "sono missili diretti contro il mondo intero, è il messaggio che Putin vi sta mandando, ed è una campana che sta suonando molto forte". In una intervista a Repubblica, l'ex premier dell'Ucraina e volto della rivoluzione arancione Julija Tymoshenko commenta così l'invasione russa e si rivolge all'Europa e all'occidente mettendoli in guardia. Puti, dice Tymoshenko, "sta oltrepassando molte "red lines", perciò l'Europa è in pericolo. Anzi, il mondo è in pericolo''.

"L'aver lanciato una guerra contro un Paese pacifico, democratico ed europeo come l'Ucraina, è una conferma della sua natura barbarica. Ha incoraggiato l'eliminazione di anziani, donne, bambini. Questo non può essere descritto in altro modo che con quella parola: barbaro. E fascista. Qualcuno pensa che lui sia pazzo, io non credo. Ha una mente fredda, razionale, cinica. E dietro i suoi comportamenti c'è come un nucleo oscuro, qualcosa che arriva dal Medioevo più nero''.

I primi a essere "in pericolo", dice l'ex primo ministro, sono "i Paesi europei a est, quelli centrali e i baltici. Gli altri Paesi della Nato saranno costretti a una guerra globale. Perciò dico che questa guerra riguarda tutto l'Occidente. Putin ha altri obiettivi, la guerra si allargherà".

Quanto all'attuale primo ministro, Volodymyr Zelensky, Tymoshenko dice che è "un presidente eletto democraticamente. Deve essere forte, E va aiutato. Non parlo solo degli ucraini, ma di tutto il mondo. Questo è molto importante per vincere. Prima della guerra io come leader dell'opposizione e il mio gruppo abbiamo avuto differenti visioni sulle politiche economiche e sociali. Lo abbiamo criticato molto, anche per non aver fatto abbastanza per le forze armate. Ma quando è caduto il primo missile, abbiamo cominciato subito a supportarlo. Ora non c'è opposizione, siamo una cosa sola. Un solo gruppo, e anche un solo cuore".

Oggi Biden sentirà gli alleati in videochiamata

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sentirà nel corso della giornata gli alleati e i partner sull'Ucraina. Lo rende noto la Casa Bianca. La videochiamata è in programma alle 15.45 italiane.