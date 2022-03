Epurazioni e defezioni. Putin rafforza la sua cerchia di fedelissimi e cerca i “moscerini”

Dmitri Peskov, la voce del Cremlino, ha detto che non c’è da preoccuparsi per Sergei Shoigu, il ministro della Difesa russo che non si vede più dall’11 marzo. Prima riferiva quasi tutti giorni dell’andamento della guerra, poi ha smesso. Qualcuno ha messo in giro voci di un suo arresto, altri di problemi cardiaci. Peskov ha detto che il ministro è semplicemente molto impegnato, deve occuparsi “dell’operazione militare” e non ha tempo per la televisione. Con lui è scomparso anche Valeri Gerasimov, capo di stato maggiore. Sono i due architetti dell’invasione e i due uomini di cui Vladimir Putin si fiderebbe di più: oltre al presidente russo, sono loro due ad avere i codici per azionare l’arsenale nucleare della Russia. La loro scomparsa è il sintomo che dentro al potere russo ci sono cose che non vanno: non basta che la tv racconti che in Ucraina le operazioni vanno secondo i piani, che le azioni sono concentrate nel Donbas, che i soldati russi distribuiscono viveri alla popolazione che li accoglie a braccia aperte; la verità è un’altra e il Cremlino è scontento. Andrei Soldatov, uno dei massimi esperti di servizi di intelligence russi, e per questo ha dovuto lasciare il paese ma conserva ancora molte fonti dentro all’Fsb, ha sempre detto che Shoigu è una delle poche persone che Putin ascolta e di cui si fida. Con Shoigu, l’esercito ha preso sempre più potere, anche economico, e i militari hanno iniziato ad avere più importanza. Più degli addetti ai servizi di sicurezza e più degli oligarchi.

