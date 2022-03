Le dimissioni di peso di Anatoli Chubais

L'inviato russo per il clima ha lasciato Putin e Mosca in disaccordo sulla guerra. Il rimpianto di non averlo capito prima, quando fu lui a introdurre al Cremlino il futuro presidente

L’inviato russo per il clima, Anatoli Chubais, si è dimesso. E’ la carica di rango più alto che finora ha lasciato il suo posto per dimostrare la sua contrarietà all’invasione russa dell’Ucraina. Bloomberg ha dato la notizia e il giornale russo Kommersant ha detto che Chubais ora si troverebbe in Turchia. Putin aveva scommesso su Chubais per rivedere le politiche climatiche del paese, alle quali il Cremlino diceva di tenere molto. Chubais negli anni Novanta aveva curato le privatizzazioni nel paese e dopo pochi anni diede a Putin il suo primo lavoro al Cremlino. Aveva sostenuto il suo arrivo alla presidenza, aveva creduto in questo capo di stato che sembrava controllabile e che invece con il tempo si è rivelato più determinato e ambizioso del previsto. Ma non per questo, Chubais aveva smesso di stare dalla parte di Putin, che gli ha sempre riservato incarichi importanti in aziende statali.