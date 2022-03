L'asse tra Shoigu e Putin e i calcoli sbagliati dei servizi russi

Varsavia, dalla nostra inviata. Ci sono due modi di guardare ai danni e ai risvolti della guerra russa in Ucraina. Il primo è quello dei risultati militari: Mosca avanza a est e a sud dove sta disegnando il suo corridoio che vorrebbe far arrivare a Odessa. L’altro è quello dello stallo: l’esercito dopo sedici giorni di attacchi e offensive non è riuscito a prendere Kyiv. Anche per leggere questo fallimento ci sono due modi. Il primo lascia intendere che la Russia in realtà stia aspettando a lanciare l’offensiva definitiva contro la capitale dell’Ucraina perché sa che si muovono negoziati sottobanco, quindi attende prima di giocarsi la carta più importante. Il secondo modo di interpretare questo fallimento riguarda invece l’improvvisazione dell’operazione militare contro Kyiv, che probabilmente non era nei piani originari, ed è stata piuttosto una richiesta politica.

